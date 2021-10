Os portugueses ergueram o troféu na Zalgiris Arena, em Caunas, Lituânia, depois de uma caminhada de emoções fortes até à final.

Histórico. Portugal sagra-se campeão do mundo de futsal

Tiago RODRIGUES Os portugueses ergueram o troféu na Zalgiris Arena, em Caunas, Lituânia, depois de uma caminhada de emoções fortes até à final.

É um momento histórico para o futsal português: a seleção nacional sagrou-se este domingo campeã mundial pela primeira vez, ao vencer a Argentina na final por 2-1, na Lituânia.



Portugal, que é também campeão europeu em título, bateu os argentinos, anteriores campões do mundo, com dois golos de Pany Varela. Claudino fez o tento da equipa adversária.

Os portugueses ergueram o troféu na Zalgiris Arena, em Caunas, Lituânia, depois de uma caminhada de emoções fortes até à final: venceram a Sérvia no prolongamento (4-3) nos oitavos de final, repetiram a proeza frente à Espanha (4-2) nos quartos e, nas meias-finais, tiveram de ir às grandes penalidades (4-3, após 2-2 no tempo extra) para baterem o Cazaquistâo.

Na fase de grupos, Portugal foi líder do Grupo C, com sete pontos, após vitórias sobre a Tailândia (4-1) e Ilhas Salomão (7-1) e um empate com Marrocos (3-3).

Depois de ter vencido o primeiro título de campeão europeu da seleção portuguesa em 2018, na Eslovénia, Jorge Braz, selecionador nacional desde julho de 2010, voltou hoje a viver um momento de glória ao conquistar o primeiro Mundial da equipa das quinas.

