A seleção feminina portuguesa venceu esta quarta-feira de manhã os Camarões e está apurada para o Mundial de 2023. Um feito inédito.

Desporto 7

Futebol

Inédito. Portugal pela primeira vez no Mundial Feminino de Futebol

Redação A seleção feminina portuguesa venceu esta quarta-feira de manhã os Camarões e está apurada para o Mundial de 2023. Um feito inédito.

(Notícia atualizada às 11h34 com as declarações de António Costa e Santos Silva.)

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta-feira para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

É um feito histórico e a primeira vez que Portugal irá participar no campeonato do mundo de futebol feminino.

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter 'anulado' o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

7 A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol A seleção portuguesa festeja a vitória sobre os Camarões que assegurou o apuramento para o mundial de futebol feminino. Federação Portuguesa de Futebol

Portugal está assim na fase final do Mundial 2023, que se realiza de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (1 de agosto).



António Costa e Santos Silva saúdam feito histórico

O primeiro-ministro, António Costa, saudou o "apuramento inédito" para o Mundial de futebol feminino alcançado pela seleção portuguesa, qualificando-o de um feito histórico.

"Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. Parabéns pela enorme conquista!", saudou o chefe do Governo numa publicação na rede social Twitter.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitou também a seleção portuguesa de futebol feminino na sua qualificação, "pela primeira vez, para a fase final do mundial".

"Um grande feito para o desporto português e para a igualdade no desporto!", declarou Santos Silva na rede social Twitter.

(Com Lusa)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.