Fernando Hierro, que era diretor desportivo da federação, foi hoje nomeado selecionador espanhol de futebol, a dois dias da estreia no Mundial2018, frente a Portugal, em substituição de Julen Lopetegui, demitido após ter assinado pelo Real Madrid.

Hierro nomeado selecionador espanhol, em substituição de Lopetegui

“Fernando Hierro assumirá o cargo de selecionador nacional no campeonato do mundo da Rússia e comparecerá perante a imprensa acompanhado pelo presidente da federação”, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em comunicado.

A RFEF, que convoca a comunicação social para uma conferência de imprensa marcada para as 18:30 locais (16:30 em Lisboa), em Krasnodar, avança ainda que Hierro “dirigirá o seu primeiro treino na sexta-feira e estreia-se em Sochi, com Portugal”.

O ex-central do Real Madrid, clube em que jogou entre 1989/90 e 2002/03, tem apenas uma experiência como treinador principal, em 2016/17, no Oviedo, da segunda divisão espanhola, e, em 2014/15, foi adjunto do italiano Carlo Ancelotti nos ‘merengues’.