Pela primeira vez nesta temporada, o Swift não deixou o campo como vencedor e pode perder a primeira posição na tabela para F91 no domingo.

Hesperingen e Petingen empatam e apresentam um festival de futebol

Não houve vencedor em campo no Stade Alphonse Theis em Hesperingen para dar início à quinta jornada, mas houve vencedores nas bancadas - nomeadamente os 580 espectadores presentes no estádio.

Num jogo de alta classe que ofereceu tudo, Swift Hesperingen e Titus Petingen separaram-se com um empate de 3:3 após 90 minutos. Durante a intensa fase de abertura, ambas as equipas procuraram a sua sorte na ofensiva e após apenas sete minutos Kai Merk atirou em Titus para uma vantagem de 1-0. Hesperingen, no entanto, não ficaram de todo chocados e igualizaram apenas dois minutos mais tarde através de El Hadi Belameiri. Apenas dez minutos depois, foi novamente a Merk (19') que colocou os visitantes à frente. Um minuto antes do intervalo, Mike Schneider até aumentou a vantagem para 3:1 a partir do local. Alto moral e espírito de luta A segunda metade começou tudo menos bem para Hesperingen. O goleador Belameiri viu o cartão vermelho após um assalto e, nesse momento, muito apontou para a primeira derrota da época do Swift. No entanto, a vantagem dos visitantes foi a de durarem apenas dois minutos, uma vez que o Alexander Laukart de Petingen foi expulso pelo árbitro com um vermelho-amarelo depois de receber o seu segundo cartão amarelo.

No período seguinte, a equipa do treinador Pascal Carzaniga mostrou grande moral e espírito de luta, que foi recompensado pelo golo de Rayan Philippe aos 72 minutos. O objectivo deixou obviamente a sua marca em Petingen e a equipa ficou inquieta. Como consequência, Mehdi Terki marcou o golo final dois minutos antes do fim do tempo normal para empatar 3-3.

