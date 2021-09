A derrota caseira por 1-0 frente ao Strassen é um dos destaques da oitava jornada, que se jogou no domingo.

Liga BGL de futebol

Hesperange volta a perder e afunda-se na tabela

O Swift Hesperange está em queda livre na Liga BGL. A formação do investidor Flavio Beca e um dos candidatos ao título está sem ganhar há quatro jornadas e ocupa agora o 11° lugar do campeonato nacional de futebol.

A derrota caseira por 1-0 frente ao Strassen é um dos destaques da oitava jornada, que se jogou no domingo. Outro destaque é a goleada do líder, F91 Dudelange, por 6-1 ao Etzella. Já o Hamm Benfica pontuou pela primeira vez esta temporada, com uma vitória por 1-0 na receção ao Rosport.

Nos outros jogos, o Fola foi vencer 2-1 em casa do Rodange, o Wiltz recebeu e derrotou o Differdange também por 2-1 e a Jeunesse venceu o Mondorf pela margem mínima, 1-0. Por fim, o Racing foi vencer no terreno do Niederkorn por 2-0 e o Titus Pétange também venceu fora, ao Hostert, por 1-0.O F91 Dudelange lidera com 20 pontos, seguido do Racing, com 18 e do Strassen, com 16. O Rodange é agora o último classificado, com um ponto.



