A 18ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este domingo.

Futebol

Hesperange procura manter liderança na receção ao Strassen

Henrique DE BURGO A 18ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este domingo.

A 18ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este domingo, com o primeiro jogo agendado para as 15h, entre o F91 Dudelange e o Racing Luxemburgo.



Uma hora depois, têm lugar os restantes embates, com o líder, Hesperange, a receber o Strassen e o Niedekorn a visitar o Rospost.

Nas outras partidas, o Fola acolhe o Mondercange e o Differdange recebe o Etzella. Jogam-se ainda Mondorf - Titus Pétange, Käerjeng - Hostert e Wiltz - Jeunesse.

O campeonato é liderado pelo Hesperange, com 47 pontos, mais dois do que o F91 Dudelange. O Etzella é último, com 11 pontos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.