Helsínquia 1952

Choque de titãs

Luís Pedro Cabral Um confronto apagou tudo o mais nestes JO, com milhões a assistir na TV: EUA contra a URSS. O colosso olímpico contra o gigante debutante. Foi o palco de uma Guerra Fria. Que em Helsínquia aqueceu.

O Comité Olímpico Internacional (COI) tinha uma dívida para com Helsínquia. Tinha chegado o momento de a pagar. A Finlândia era um fenómeno desportivo. Nunca ninguém punha as mãos na chama olímpica pelos atletas finlandeses, mas estes tinham sempre inolvidáveis prestações nos Jogos Olímpicos (JO), atrás, como quase todos os países, dos EUA, que desde 1900 tinha conquistado a hegemonia olímpica. E não estaria disposto a perdê-la logo em Helsínquia, onde se iria estrear a sua grande opositora: a URSS, que já havia estado presente em Londres, mas apenas com estatuto de observadora. Desta vez, era a sério. Seria transposto para estas Olimpíadas um enorme braço-de-ferro, como uma competição de placas tectónicas civilizacionais. De um lado, o socialismo, o fantasma de estimação dos americanos. Do outro, o capitalismo, um animal feroz guardado dentro de uma jaula com grades de algodão.



Com menos de uma década sobre o fim da II Guerra Mundial, o mundo estava em mudança, criando uniões e, também, cisões. Era o momento da Europa forjar as suas grandes alianças, como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, génese do que viria a ser a Comunidade Económica Europeia, actual União Europeia. A Guerra Fria cobria o mundo com o seu manto. E, nem todas as guerras eram assim. Em plena guerra da Coreia, os EUA conseguem evitar por um conflito directo com a China do eterno Mao Tse Tung, caminhando a passos largos para aquele que seria o maior descalabro do seu profícuo historial de conflitos: o Vietname, em 1960.

Em 1952, em Helsínquia, o teatro da Guerra Fria seria outro. E com audiência mundial. Esta foi a época de grande desenvolvimento da televisão, que globalizou, deixando então em grandes dificuldade a indústria do cinema, que saberia encontrar o seu caminho. Pela primeira vez na História dos JO, EUA e URSS teriam o seu primeiro confronto directo e em directo. A comparação não era fácil. O EUA tinha provas mais que dadas. A União Soviética era um gigante que se estreava nas Olimpíadas, tendo do seu lado a tradição e o rigor quase profissional (questão sensível para o opositor) do bloco de leste. Excluindo os milhões sentados no sofá em frente à TV (já era plausível chamar-lhes telespectadores), atletas nas pistas e assistência nas bancadas olímpicas também não faltariam. Os JO de Helsínquia, cuja organização mereceu aplausos de todos, pulverizaram todos os recordes de participação: 5867 atletas, dos cinco continentes. A Finlândia, para recuperar do enorme esforço financeiro, emitiu moeda comemorativa do evento.

A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) tinha preparado os seus atletas para estes JO desde 1948, como se estivessem a treinar para as últimas olimpíadas das suas vidas, quando era o contrário. Tanto os EUA como a URSS tinham a plena noção do verdadeiro significado deste embate. Os soviéticos treinaram à sombra dos holofotes, os atletas norte-americanos debaixo destes, passando a vida a dar entrevistas na TV, encarando estas Olimpíadas "Hollywood style". Curiosamente, todo o planeta olímpico se convencera que seriam os atletas de leste a sucumbir à imensa pressão deste evento global. Seria?

Não foi nestes JO que o EUA perderia a sua hegemonia, mas esta foi ameaçada pelo poderio soviético, que demonstrou bem a sua força nas diferentes modalidades olímpicas, no atletismo, na ginástica, no tiro, na luta greco-romana, no halterofilismo, no boxe, fazendo frente em toda a linha ao rival americano. Os EUA ficaram à frente no ranking das medalhas, mas seguido de perto pela URSS. Por entre esta disputa, foi um atleta checoslovaco que irrompeu como o melhor atleta olímpico de sempre. Emil Zatopek venceu as provas dos cinco mil, dez mil metros e, não contente, a maratona. Até ver, ninguém conseguiu repetir esse feito. No futebol, a Hungria, sob a batuta de Ferenc Puskás, ganhou tudo.

Portugal, na pujança do Estado Novo, levou muito a sério estes JO, enviando para Helsínquia a maior comitiva de sempre, a bordo do navio "Serpa Pinto". Premonitório, pois seriam os velejadores, mais uma vez, a salvar a pátria honra. A dupla Joaquim Fiúza e Francisco Rebello de Andrade, conquistaram a medalha de bronze na classe Star. A classe com que regressaram a Portugal.

