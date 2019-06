Num jogo difícil para a seleção nacional, o génio do capitão fez a diferença contra a congénere helvética.

Hat-trick de Cristiano Ronaldo coloca Portugal na final da Liga das Nações

Álvaro Cruz Num jogo difícil para a seleção nacional, o génio do capitão fez a diferença contra a congénere helvética.

Portugal bateu esta noite a Suíça na primeira meia final da Liga das Nações, por 3-1, e qualificou-se para a final da prova.



Num jogo onde Cristiano Ronaldo voltou a ser herói, os três golos do jogador da Juventus aos 25, 87 e 90 minutos, acabaram por disfarçar uma exibição menos conseguida da equipa das 'quinas'.

A seleção suíça apresentou-se com a lição bem estudada no estádio do Dragão, completamente cheio, mas a primeira grande ocasião de golo pertenceu a Portugal após uma interceção de Bernardo Silva que ofereceu o golo a Cristiano Ronaldo que falhou o alvo por pouco.



A Suíça continuou a atacar com perigo e causou alguns calafrios a Rui Patrício, mas ao minuto 25, uma falta sobre Cristiano Ronaldo originou o livre que o próprio converteu no 1-0 com um excelente remate.

15 João Félix não esteve particularmente feliz contra a Suíça. Foto: LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. João Félix não esteve particularmente feliz contra a Suíça. Foto: LUSA Um minuto de silêncio pela morte de Lennart Johansson , antigo presidente da UEFA. Foto: LUSA Uma vitória que coloca Portugal na final. Foto: LUSA O capitão português foi o 'homem do jogo' no estádio do Dragão. Foto: dpa Marcelo Rebelo de Sousa com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Foto: LUSA Haris Seferovic quase marcava. Foto: LUSA Adeptos helvéticos. Foto: LUSA Suíços festejam o golo. Foto: LUSA Mais um golo do mestre. Foto: LUSA Um jogo bastante difícil para Portugal. Foto: AFP Fernando Santos em ação durante o jogo. Foto: AFP Ronaldo atingiu os 88 golos ao serviço da seleção. Foto: AFP O golo com que Ronaldo fechou as contas do jogo. Foto: dpa Final do jogo. Foto: AFP A deceção dos jogadores suíços. Foto: AFP

Os helvéticos responderam e Seferovic esteve muito perto de empatar, com um remate à barra, mas Portugal foi para o intervalo a vencer.

No reatamento, Portugal entrou melhor no jogo, mas numa jogada confusa o árbitro concedeu uma grande penalidade à Suíça por alegada infração de um defesa português, após ter consultado o VAR, não assinalando uma clara falta de um adversário sobre Bernardo Silva, segundos depois, também passível do castigo máximo.



Cristiano Rodrigues igualou a partida aos 57 minutos, mas Cristiano Ronaldo responder 'presente' e acabou por garantir o triunfo luso com mais dois golos nos últimos instantes do jogo.



A seleção portuguesa de futebol qualificou-se assim para a final da primeira edição da Liga das Nações.



No encontro, marcado para domingo, também no estádio do Dragão, Portugal jogará com o vencedor do jogo entre a Holanda e a Inglaterra, que medem forças amanhã, quinta-feira, a partir das 20h45 (hora luxemburguesa) em Guimarães.



