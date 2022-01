Santa Clara abre vantagem antes de fazer autogolo mais penálti VAR e Sporting passa à final da Taça da Liga

Desporto 4 min.

Futebol

Harakiri açoriano garante Sporting vs Benfica no dia da reflexão

Rui Miguel Tovar Santa Clara abre vantagem antes de fazer autogolo mais penálti VAR e Sporting passa à final da Taça da Liga

Sai Rúben Amorim, entra Carlos Martins. Substituição de Quique Flores. O dérbi entra nos últimos 10 minutos e está 1:1, golos de Pereirinha e Reyes, este de penálti, a castigar mão na bola inexistente de Pedro Silva. O lance dita expulsão directa do lateral sportinguista e o gesto universal de roubar de Paulo Bento para o árbitro Lucílio Baptista, Seja como for, o empate aguenta-se até final e é preciso ir a penáltis. Aí, Quim é rei e senhor da situação com três defesas aos remates de Rochemback, Derlei e Postiga. Quem decide? Nem mais, Carlos Martins. Acaba 3:2 para o Benfica, vencedor da Taça da Liga 2009.



Treze anos depois, ei-los de volta à final e agora com Rúben Amorim à Sporting. Se ontem o Benfica dá conta do recado vs Boavista num (outro) desempate de penáltis, hoje o Sporting resolve o braço-de-ferro vs Santa Clara à conta de um penálti notado pelo VAR e só depois marcado por António Nobre. Na sequência de um canto da direita, a bola viaja até ao poste mais longínquo, onde o avançado Rui Costa afasta o perigo com um golpe acrobático e o braço maroto.

É penálti, ponto. Já expulsão por vermelho directo é um golpe duro. Dirão os mais atentos, está no livro das regras e tal. Está, sim senhor. Por isso mesmo, mudem-se as regras. É só uma ideia futurista pelo descabido que é, em pleno século XXI, uma equipa (seja ela qual for) ser duplamente punida com penálti e expulsão. É dose. Claro, o Santa Clara acusa o golo e nunca mais incomoda Adán. O que é pena, porque os açorianos começam bem e entram mesmo em vantagem.

O lance começa numa falta de Ugarte sobre Ricardinho perto da área. Adán só pede dois homens na barreira. Lincoln chama-lhe um figo e saca um Ronaldinho, livre rasteiro com a bola a entrar junto ao poste mais próximo. Adán lança-se e apercebe-se do contra-efeito Lucky Luke, a bola é mais rápida que a sua sombra. Aí está o Santa Clara a abrir as hostilidades e a mexer com o sentimento sportinguista, mais contraditório que nunca na era Rúben Amorim desde aquela derrota nos Açores a abrir 2022.

Menos de um mês depois, e com outra derrota pelo meio (precisamente no último jogo, ainda por cima em casa, e nos descontos, vs Braga), o Sporting vê-se a perder e não tem a habitual arma de arremesso chamada Coates, dispensado da convocatória por se encontrar ao serviço da selecção uruguaia – o mesmo se passa com o japonês Morita, do Santa Clara. E agora, Sporting? A reacção é pouco sedutora, um remate à baliza de longe (Tabata, defesa de Ricardo Fernandes) e umas poucas incursões pelos flancos.

Aos 40 minutos, o autogolo do empate numa jogada iniciada por Tabata, o substituto-surpresa de Paulinho no onze, com um lançamento longo perto do meio-campo para o extremo esquerdo, onde Nuno Santos bate de primeira para o interior da área. O cruzamento é bem sacado porque vai para a zona de ninguém, onde o guarda-redes não chega e o defesa vê-se aflito para controlar as suas costas. Quiçá por isso, Villanueva é infeliz e introduz a bola na própria baliza.

Ainda antes do intervalo, o mesmo irrequieto Tabata obriga Ricardo Fernandes a outra defesa e Cryzan atira ao poste. É verdade, o Santa Clara está a centímetros do 2:1 numa entrada de cabeça ao primeiro poste, após livre de Lincoln na esquerda. Aliás, a bola bate nas pernas de Adán antes de beijar o poste.

Vamos ter segunda parte, ai vamos vamos. Os primeiros 15 minutos evoluem de forma tranquila, com tentativa aqui, tentativa ali. Em cima do minuto 60, o tal canto em que Matheus Reis cabeceia e Rui Costa afasta com o braço. António Nobre deixa seguir, numa primeira instância. Depois, o VAR chama-lhe a atenção e a avaliação do lance merece o escrutínio do próprio árbitro nas câmaras à sua disposição na linha lateral. Penálti.

Sarabia avança e marca descontraidamente, como se fosse um treino. A bola vai alta, sem hipótese para Ricardo Fernandes, que adivinha o lado, nunca a verdadeira intenção do espanhol. Sarabia, verdade seja dita, marca em todas as quatro competições nacionais em 2021-22 entre 1.ª divisão, Taça de Portugal, Liga dos Campeões e agora Taça da Liga. Em vantagem, tanto no marcador como numérica em campo, o Sporting gere a bola e o tempo. O Santa Clara nunca mais desenvolve ataques de perigo para Adán e é, claro, o Sporting a usufruir da mais flagrante ocasião, com o suplente Paulinho a falhar um golo feito aos 90’.

Sábado, dia 29, o de reflexão, há mais. Sempre em Leiria, palco de um dérbi pela primeira vez.

Eis os actores principais e secundários sob a arbitragem de António Nobre:

Santa Clara Ricardo Fernandes; Sagna (Barreto 85), Boateng, Villanueva e Mansur (Paulo Henrique 85); Anderson Carvalho (cap) (Nené 73) e Romão (Ramos 85); Rui Costa, Lincoln e Ricardinho; Cryzan (Mohebi 73)

Treinador: Mário Silva (português)

Sporting Adán; Inácio, Neto (cap) e Matheus Reis; Esgaio (Gonçalo Esteves 81), Ugarte, Palhinha (Matheus Nunes 68) e Nuno Santos (Tiago Tomás 90); Pedro Gonçalves (Paulinho 68), Tabata e Sarabia (Vinagre 81)

Treinador: Rúben Amorim (português)

Marcadores: 1:0 Lincoln (32); 1:1 Villanueva (40 pb); 1:2 Sarabia (65 gp)

Indisciplina: expulsão do açoriano Rui Costa (63, vermelho directo)





Autor escreve ao abrigo do antigo AO

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.