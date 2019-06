Stéphane da Cruz vem do FC Junglister para reforçar águias da Liga BGL.

Hamm Benfica. Sai Cabral, entra Stéphane da Cruz

O jogador do Hamm Benfica Bertino Cabral vai abandonar o clube luxemburguês após uma época ao serviço do clube da Liga BGL, escreve hoje a edição francesa do Luxemburger Wort.

O atleta de nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana fez uma época de grande sucesso ao serviço do clube de Hamm. Apontou 13 dos 29 golos da equipa na época 2018/19. Segundo o Luxemburger Wort, Cabral vai regressar ao F91 Dudelange.

Com a saída de Cabral, o Hamm Benfica reforça-se no ataque com a contratação de Stéphane da Cruz. O atacante luso-francês de 31 anos junta-se às águias vindo do Junglinster, após uma época parado devido a uma cirurgia à anca. Este é o sexto clube de Stéphane após as passagens pelo Dudelange, Käerjéng, Lamadelaine, Weiler e Junglinster.

Já o atacante luso-brasileiro Pedro Ferro, que tinha abandonado as águias em janeiro passado para por fim à carreira vai tentar relançar-se no USBC (Berdorf-Consdorf).

(Texto adaptado da edição francesa do Luxemburger Wort.)