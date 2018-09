Max Verstappen (Red Bull) e Sebastian Vettel (Ferrari) completaram o pódio.

Hamilton vence em Singapura

Max Verstappen (Red Bull) e Sebastian Vettel (Ferrari) completaram o pódio.

Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o Grande Prémio de Singapura em Fórmula 1, no circuito de Marina Bay, à frente de Max Verstappen (Red Bull) e de Sebastian Vettel (Ferrari), dilatando a vantagem na classificação do Mundial. O britânico soma 281 pontos contra os 241 de Vettel e os 174 de Raikkonen. Nos Construtores, a Mercedes comanda com 452 pontos, seguindo-se a Ferrari (415) e a Red Bull (274).

Com Hamilton na pole position, Vettel (saía do terceiro posto) partiu bem e depressa superou Max Verstappen, mas um toque entre os Force India de Sergio Pérez e Esteban Ocon deixou este último fora da corrida logo na volta inicial e levou à intervenção do safety car que só saiu na volta cinco.

As paragens para troca de pneus geraram as primeiras mudanças na ordem em pista. Vettel parou à 15ª volta, algo que Lewis Hamilton também fez. O alemão voltou à pista no sétimo lugar, enquanto Hamilton conseguiu regressar em quinto, mantendo-se Verstappen na frente. À 19ª volta, o piloto da Red Bull deixou o comando a Kimi Rakkonen para mudar os pneus e foi capaz de um regresso à pista mesmo à frente de Vettel, na quarta posição, cabendo a Hamilton ser terceiro atrás de Ricciardo.

Na volta 23, Raikkonen também foi trocar de pneus e a liderança passou a pertencer a Ricciardo que foi à box à 28ª volta, deixando Hamilton na frente, seguido por Verstappen e Vettel. Pérez voltaria a estar envolvido em problemas quando o seu carro tocou o de Sirotkin, obrigando o mexicano a uma visita à box para reequilibrar o bólide (mais tarde seria punido com um 'drive through' por ter causado o acidente).

Hamilton perdeu algum tempo a ultrapassar carros atrasados e Verstappen quase o surpreendeu, mas o britânico mostrou-se atento e recuperou a vantagem de 3,7 segundos. Entretanto, Bottas e Raikkonen estavam envolvidos no duelo pelo quarto lugar. O líder do Mundial iria aumentando a vantagem na frente até aos 8,8 segundos com que terminaria a prova.

A próxima etapa do Mundial será o Grande Prémio da Rússia, marcado para o dia 30 deste mês.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.