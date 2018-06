Britânico beneficia do facto de Sebastian Vettel (Ferrari) ter terminado apenas em quinto lugar.

Hamilton vence em França e volta a liderar Mundial

Britânico beneficia do facto de Sebastian Vettel (Ferrari) ter terminado apenas em quinto lugar.

O tetracampeão mundial Lewis Hamiton (Mercedes) ganhou o Grande Prémio de França em Fórmula 1 e regressou à liderança do Mundial, beneficiando do facto de Sebastian Vettel (Ferrari), que comandava, ter terminado a prova apenas no quinto lugar, depois de estar envolvido num choque logo na primeira volta e de ser penalizado.

Hamilton terminou à frente de Max Verstappen (Red Bull) e de Kimi Raikkonen (Ferrari), alcançando a 65ª vitória da carreira em provas do Mundial de Fórmula 1. No regresso da etapa francesa depois de ausência do calendário durante dez anos, Lewis Hamilton assegurou um triunfo que lhe permite liderar o Mundial com 145 pontos contra 131 de Vettel.

Nos Construtores, a Mercedes comanda com 237 pontos, seguindo-se Ferrari (214) e Red Bull (164).

A próxima etapa do Mundial irá decorrer na áustria, a 1 de julho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.