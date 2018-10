Britânico dominou a prova por inteiro, terminando à frente de Bottas e de Verstappen. Vettel, que partiu da nona posição, conseguiu recuperar, mas vários erros e penalizações não lhe permitiram ir além do sexto lugar final.

Hamilton ganha no Japão

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio do Japão em Fórmula 1 e está cada vez mais perto do quinto título mundial, quando faltam quatro provas para o fim, uma vez que Sebastian Vettel (Ferrari), seu principal rival, voltou a não ser capaz de terminar bem e, tendo partido do nono lugar, acabou em sexto. Ainda bateu o recorde da pista, depois de uma recuperação que foi estragada por erros e várias penalizações. Bottas foi segundo, garantindo a quarta dobradinha da temporada para a Mercedes, e Max Verstappen (Red Bull) fechou o pódio. Hamilton comanda o Mundial com 331 pontos, seguindo-se Vettel (264) e Bottas (207). Nos Construtores, domínio da Mercedes com 538 pontos, à frente da Ferrari (460) e da Red Bull (319).

Hamilton, que garantira a 80ª pole position da sua carreira, dominou toda a prova sem quaisquer problemas. Com excelente recuperação, Vettel já era quarto à terceira volta quando entrou em ação o 'safety car' por causa de um toque entre os carros de Magnussen e Leclerc. Com a saída do 'safety car', Vettel prosseguiu o ataque, mas um toque no carro de Verstappen quando se batia já pelo terceiro lugar levou-o a uma saída de pista e à queda para a 18ª posição. Iria ser penalizado com 'drive through' e 'stop and go' que, apesar de continuar a subir na classificação, o deixariam sem hipóteses.

À 25ª volta, Hamilton foi trocar de pneus e, perante a vantagem de que dispunha sobre o companheiro de equipa, Valtteri Bottas, regressou à pista no comando. Três voltas mais tarde, Vettel também mudava de pneus e voltava no 16º posto. Voltou a conseguir excelente recuperação, mas vários erros e penalizações não lhe permitiram ir além do sexto posto.

Entretanto, Hamilton dominava tranquilo na frente e, a 14 voltas do fim, Bottas via Verstappen (que também sofreu uma penalização de cinco segundos) a aproximar-se, debatendo-se com problemas no seu Mercedes. Na volta 40 dispunha apenas de um segundo de vantagem, mas iria ser capaz de defender-se e manter o segundo posto até ao final da prova.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 decorre nos Estados Unidos, no próximo dia 21.

