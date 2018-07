Hóquei em patins: Portugal vence a França e passa em primeiro

Seleção nacional esteve a perder por 4-1, mas conseguiu a reviravolta por Diogo Rafael a cerca de um minuto do fim. Esta sexta-feira, a equipa portuguesa enfrenta a Inglaterra nos quartos de final.

A seleção nacional de hóquei em patins sofreu muito para derrotar a França (5-4) depois de ter estado em desvantagem por 4-1, no último jogo do Grupo A do Campeonato da Europa, cuja fase final decorre na Corunha até ao próximo dia 22. Esta sexta-feira, Portugal enfrenta a Inglaterra nos quartos de final a partir das 22h.

Três golos de Diogo Rafael, um deles a cerca de um minuto do fim, e dois de João Rodrigues permitiram o muito sofrido triunfo português.



No Grupo B, a Espanha venceu a Itália e enfrenta a equipa suíça nos quartos de final.

