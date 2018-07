Seleção nacional bateu a congénere italiana por 4-2 e joga a decisão do título este domingo, na Corunha, às 19h30, com a Espanha.

Hóquei em patins: Portugal na final do Europeu

Campeã europeia em título, a seleção portuguesa de hóquei em patins venceu a Itália por 4-2 e vai jogar a final do Europeu que decorre na Corunha este domingo, às 19h30, com a seleção espanhola.

Nesta meia final, Portugal começou bem e adiantou-se no marcador aos sete minutos por intermédio de Diogo Rafael, numa sticada cruzada. Porém, os italianos reagiram e, dois minutos mais tarde, Alessandro Verona igualou após remate que sofreu pequeno desvio.

O jogo tornou-se muito equilibrado, mas, a seis minutos do intervalo, Illuzzi foi punido com cartão azul, um power play que deu a Hélder Nunes a oportunidade de marcar num livre direto e vantagem numérica aos portugueses. Mas nem o livre foi convertido, nem a seleção tirou partido de estar em superioridade, porque, num contra-ataque veloz, Verona realizou bom trabalho e ofereceu o 2-1 a Banini, resultado que se verificava ao intervalo.

Na segunda parte, os portugueses surgiram mais agressivos e, aos cinco minutos, João Rodrigues empatou com o seu 22º golo no Europeu. Apesar da contrariedade, a Itália não se desuniu e continuou a mostrar-se perigosa na contra-ofensiva, enquanto a equipa de Luís Sénica procurava ser cautelosa sem deixar de criar perigo.

Numa fase de domínio português, um penalty permitiu a primorosa execução de Gonçalo Alves e a seleção portuguesa recolocou-se na frente do marcador. Contudo, a 10ª falta lusa deu a Cocco, próximo reforço do FC Porto, ocasião de empatar num livre direto que André Girão defendeu com muita qualidade. No contra-ataque, Henrique Magalhães forçou o guarda-redes italiano Gnata a excelente intervenção numa altura muito emotiva do jogo.

A Itália quis procurar a igualdade, mas foi Portugal que desperdiçou um punhado de excelentes oportunidades para obter o 4-2, voltando Gnata a distinguir-se em diversas ocasiões, a remates de Diogo Rafael, Gonçalo Alves, Henrique Magalhães e João Rodrigues.

Nos últimos instantes, os italianos procuraram com desespero o empate e Rafa aproveitou um contra-ataque para marcar o 4-2 final.

A Espanha fora a primeira a apurar-se para a final ao derrotar a França por 8-2.



