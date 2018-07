A seleção nacional bateu os helvéticos por 7-1 e está muito perto do apuramento para os quartos de final do Europeu que decorre na Corunha.

Hóquei em patins: Portugal goleia Suíça

A seleção nacional bateu os helvéticos por 7-1 e está muito perto do apuramento para os quartos de final do Europeu que decorre na Corunha.

A seleção nacional de hóquei em patins goleou a congénere suíça por 7-1, em jogo relativo à 2ª jornada do Grupo A no Campeonato da Europa da modalidade a decorrer na Corunha.

João Rodrigues, do Barcelona, obteve quatro golos, cabendo os restantes a Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Daniel Oliveira. O único golo dos helvéticos foi marcado por Gian Rettenmund, na sequência de um livrte direto.

Portugal lidera o Grupo A com seis pontos em dois jogos (goleara Andorra por 11-0 no desafio inaugural), jogando esta quarta-feira com a Áustria e, no dia seguinte, frente aos franceses.

