Oliveirense, que reencontra o campeão Reus, Benfica, FC Porto e Sporting começam a partir de sábado a participação na Liga Europeia de hóquei em patins, com o início da fase de grupos.

As quatro equipas portuguesas vão procurar entrar nos oito melhores, lugares destinados aos dois primeiros de cada grupo, para que possam entrar na discussão pelo título europeu, com largo domínio espanhol.

Nas últimas épocas, Oliveirense, Benfica e FC Porto chegaram a finais, mas apenas as ‘águias’ conseguiram o título europeu, em duelos portugueses, em 2015/2016 frente à Oliveirense (5-3), no Pavilhão da Luz, e em 2012/13 (6-5 após prolongamento) em casa do FC Porto.

Em 2017/18, a Oliveirense, que foi finalista vencida nas duas últimas edições, reencontra o Reus – que a venceu na final de 2017, em Lérida (4-1) -, no Grupo A, mas inicia a competição, no sábado, em casa com os alemães do Iserlohn.

A equipa de Tó Neves persegue uma terceira final europeia, tentando um título conquistado apenas seis vezes por equipas portuguesas – duas pelo Benfica, duas pelo FC Porto, uma pelo Óquei de Barcelos e uma pelo Sporting –, contra 45 dos espanhóis.

No Grupo A, a Oliveirense é favorita a apurar-se para os oitavos de final, a par do campeão europeu Reus, enquanto os italianos do Viareggio surgem como ‘outsiders’.

No Grupo B, também os espanhóis do Vic e o FC Porto, que se defrontam no sábado no Dragão Caixa (16:00 *), são os favoritos, à frente dos italianos do Follonica e dos franceses do La Vendeenne.

Os ‘dragões’, que foram campeões europeus em 1986 e 1990, chegaram a duas finais recentes, perdendo ambas, em 2014 com o Benfica e em 2015 com o FC Barcelona, clube recordista de títulos europeus, com 21.

Os catalães integram nesta edição o mesmo Grupo C do Benfica, com as duas equipas a serem as candidatas a seguirem em frente. O FC Barcelona recebe no domingo o Forte Dei Marmi, enquanto as ‘águias’ jogam na Luz, no sábado, com os suíços do Montreux (15:00).

No Grupo D, o Sporting, vencedor da Taça CERS em 2015, tem no Liceo da Corunha o principal oponente, num agrupamento em que os ‘leões’ começam por defrontar no sábado, também em casa, os franceses do Quevert, e os espanhóis visitam os italianos do Lodi.

Programa da primeira jornada:

- Grupo A:

Sábado, 04 nov:

Reus, Esp – Viareggio, Ita, 17:00*.

Oliveirense, Por – Iserlohn, Ale, 18:00*.

- Grupo B:

Sábado, 04 nov:

FC Porto, Por – Vic, Esp, 16:00*.

Follonica, Ita – La Vendeenne, Fra, 22:00*.

- Grupo C:

Sábado, 04 nov:

Benfica, Por – HC Montreux, Sui, 16:00*.

Domingo, 05 nov:

FC Barcelona, Esp – Forte Dei Marmi, Ita, 14:00*.

- Grupo D:

Sábado, 04 nov:

Sporting, Por – Quevert, Fra, 16:00*.

Lodi, Ita – Liceo Corunha, Esp, 22:00*.



* Hora luxemburguesa



