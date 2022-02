Gwyneth ten Raa tem apenas 16 anos e vai representar o Luxemburgo nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. É uma das maiores promessas do ski e é treinada por um português.

Gwyneth, a esquiadora de 16 anos que chegou aos Olímpicos com a ajuda de um português

Tiago RODRIGUES Gwyneth ten Raa tem apenas 16 anos e vai representar o Luxemburgo nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Cresceu a fazer ski com os pais nos Alpes suíços e apaixonou-se pelo desporto. Hoje é uma das maiores promessas da sua geração. E é treinada por um português.

Quando está a deslizar a mais de 110 quilómetros por hora, ziguezagueando entre dezenas de postes, em pistas de neve que podem chegar aos 400 metros de desnível, Gwyneth não pensa em nada. Está na sua bolha. “É uma habilidade inconsciente”, diz a jovem luxemburguesa, mais do que habituada a estas andanças. Aprendeu a esquiar aos três anos, durante os fins de semana em que os pais viajavam aos Alpes suíços.

Cedo se percebeu que ali havia talento. Começou a treinar num clube e no primeiro slalom gigante foi a terceira no pódio. Aos 14 anos, ficou em segundo lugar no campeonato suíço. Aos 16, vai participar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que começam esta sexta-feira e decorrem até ao dia 20.

Não há um segredo. Sou de um país com poucos atletas e tive a sorte de treinar com os suíços. Gwyneth ten Raa

Qual é o segredo para se chegar a um patamar destes sendo tão jovem? “Não é realmente um segredo. Sou de um país com muito poucos atletas e tive a sorte de treinar com os suíços que me ajudaram muito a melhorar no ski”, afirmou Gwyneth, com uma maturidade maior do que a que se espera naquela idade.

Rapidamente entrou no radar do Comité Olímpico e Desportivo do Luxemburgo. Depois de atingir a norma olímpica numa competição oficial, em dezembro, foi selecionada para os Olímpicos, juntamente com Matthieu Osch, esquiador de 22 anos que vai participar nos Jogos pela segunda vez.

Para Gwyneth, é uma estreia. E um misto de emoções. “Estou muito entusiasmada. Também estou nervosa, mas tenho confiança em mim mesma e penso que consigo fazê-lo”, disse, com firmeza. A jovem de 16 anos confessa que sente “um pouco mais de pressão” por causa da idade, mas não se deixa afetar por isso. “Continuo a fazer os meus treinos e até agora está a correr bem”.

A atleta viajou para a China no último sábado e lá irá ficar durante três semanas. Vai competir nas provas de slalom gigante, no dia 7, e slalom, no dia 9. O objetivo é simples: “Dar tudo o que tenho e ver o que acontece”, revelou.

Comecei por diversão. Depois comecei a ficar muito boa e o meu pai inscreveu-me numa equipa. Fiquei cada vez melhor. Gwyneth ten Raa

A paixão pelo ski surgiu muito cedo na vida de Gwyneth. “Comecei por diversão. Depois comecei a ficar muito boa e o meu pai inscreveu-me numa equipa. Fiquei cada vez melhor e gostei muito”, contou.

O suporte dos pais tem sido fundamental no seu percurso. “O meu pai está sempre comigo, a empurrar-me para a frente, para tornar-me melhor. A minha mãe está sempre lá para mim quando algo corre mal, para me animar. Percebi que toda a minha família estava ao meu lado e isso ajudou-me muito”, explicou.

Uma paixão na família

A paixão pelo ski é partilhada por toda a família. O pai é holandês, mas vive no Luxemburgo há 25 anos, e a mãe é meio luxemburguesa, meio holandesa. Sempre gostaram de esquiar, mas faziam-no apenas por diversão nas férias ou nos fins de semana que passavam na Suíça.

Gwyneth e as duas irmãs nasceram no Grão-Ducado e desde cedo começaram a fazer desporto na neve. A mais velha também pratica ski e já foi várias vezes campeã nacional. É um ídolo para Gwyneth. A mais nova parou por uns tempos, mas está a voltar às pistas. Agora a irmã do meio é que é um ídolo para as outras duas.

Disseram-me que gostariam de treinar as filhas e que elas eram ambiciosas. Passámos uma manhã inteira a discutir o projeto. Pedro Martins, treinador e formador na área do fitness e desporto

O sucesso da atleta teve base num projeto que começou há quatro anos, quando os pais falaram com Pedro Martins, treinador e formador na área do fitness e desporto. “Disseram-me que gostariam de treinar as filhas e que elas eram ambiciosas. Passámos uma manhã inteira a discutir o projeto, a fazer cálculos e estimativas”, recordou o português, 39 anos, proprietário do ginásio Fitness Lounge, em Heiderscheid.

4 Gwyneth com o pai, Roger (à esquerda), e o treinador, Pedro Martins (à direita). Foto: António Pires

Gwyneth com o pai, Roger (à esquerda), e o treinador, Pedro Martins (à direita). Foto: António Pires
Gwyneth treina quase todos os dias num ginásio no Luxemburgo. Foto: António Pires
A atleta também faz estágios na neve com uma equipa italiana. Foto: DR

“Começamos a fazer toda esta estrutura. Esse é o segredo, o planeamento. Ano após ano, aumentamos a intensidade em relação aos resultados e respeitando o desenvolvimento biológico do corpo. Para nós, isto é só o começo”, assegurou.

A preparação de cada época começa em maio e dura normalmente até outubro, antes das competições de inverno. Gwyneth treina quase todos os dias. De segunda a sexta, passa duas horas de manhã no ginásio, no Luxemburgo. Quando está em estágio com a equipa italiana, faz treinos na neve, acima de três mil metros de altitude, nos Alpes na Suíça, em Itália ou na Áustria. “Depois desta preparação, quando começa a competir, passa a treinar três dias por semana, para manutenção de forma, e faz provas aos fins de semana”, disse o treinador.

Terminarei primeiro a minha carreira e depois verei que caminho gostaria de seguir. Gwyneth ten Raa

Para a adolescente, tem sido um grande desafio conciliar os treinos com os estudos. “É muito difícil. Estou mais dedicada ao desporto do que à escola, mas tento seguir a matéria depois dos treinos. Mas é muito complicado quando se está em estágio”, admitiu.

Gwyneth ainda não sabe que área é que quer seguir além do desporto, mas gostaria de estudar ciências e medicina “para conhecer melhor o corpo e ver como funciona”. Mas a prioridade agora é o ski. “Terminarei primeiro a minha carreira e depois verei que caminho gostaria de seguir”, esclareceu.

Os objetivos da atleta estão bem delineados: “Esta época quero participar no Campeonato da Europa e no futuro gostaria de estar no pódio do Campeonato do Mundo, até aos 30 ou 35 anos”, confessou. Por enquanto, o sonho é cumprir a promessa do desporto luxemburguês nas pistas de neve da China.

