O Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a renúncia ao cargo do administrador Guilherme Pinheiro da SAD ‘leonina’, anunciou hoje o regulador em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet.

Guilherme Pinheiro demite-se da Administração da SAD do Sporting

Guilherme Pinheiro era um dos quatro vogais do Conselho de Administração da SAD do Sporting - que é presidida por Bruno de Carvalho, presidente do clube lisboeta -, uma vez que o administrador Vítor Ferreira demitiu-se em 2015 e não foi substituído.