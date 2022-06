Tanto Guedes como Carmo fizeram parte dos 23 eleitos para o encontro com a Espanha (1-1), o primeiro de Portugal no grupo, na quinta-feira.

Liga das Nações

Guedes, Carmo e Vítor Ferreira falham jogo com a Suíça

Tanto Guedes como Carmo fizeram parte dos 23 eleitos para o encontro com a Espanha (1-1), o primeiro de Portugal no grupo, na quinta-feira.

Os futebolistas Gonçalo Guedes, David Carmo e Vítor Ferreira vão falhar hoje o jogo da seleção portuguesa com a Suíça, para o Grupo A2 da Liga das Nações, informou a UEFA através do site oficial.



Tanto Guedes como Carmo fizeram parte dos 23 eleitos para o encontro com a Espanha (1-1), o primeiro de Portugal no grupo, na quinta-feira, sendo que o avançado do Valência foi mesmo lançado no decorrer da segunda parte.

Já Vítor Ferreira fica novamente fora das opções, apesar de já estar recuperado da infeção com o coronavírus.

Em sentido inverso, o avançado Diogo Jota e o central Domingos Duarte vão estar à disposição do selecionador nacional, Fernando Santos, no encontro de hoje, depois de terem ficado de fora dos eleitos em Sevilha.

A partida está agendada para as 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigida pelo israelita Orel Grinfeld.

A República Checa lidera o Grupo A2, com três pontos, à frente de Portugal e Espanha, ambos com um, enquanto a Suíça ocupa a última posição, sem pontos.

Depois do duelo com a Suíça, Portugal volta a jogar em Alvalade, em 09 de junho, com a República Checa, seguindo posteriormente para Genebra, onde irá atuar na quinta-feira, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A seleção portuguesa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

