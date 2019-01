Pep Guardiola, técnico do Manchester City, mostrou-se completamente rendido à exibição de Bernardo Silva, na vitória do Manchester City sobre o Liverpool, na noite de quinta-feira. O técnico espanhol elogiou a atuação do internacional português e destacou a sua entrega em campo, afirmando que o médio "deu tudo no jogo com e sem bola".

Guardiola elogia Bernardo Silva: "Há muito que não via ninguém jogar assim"

O craque português foi preponderante na vitória do City frente aos 'Reds' por 2-1, fazendo uma assistência enquanto percorreu uns incríveis 13,7 km, a maior distância de um jogador da Premier League em qualquer jogo nesta temporada.

Guardiola elogiou o esforço colectivo de sua equipa, mas reservou elogios especiais a Silva: "Ele fez tudo", disse Pep, na conferência de imprensa ao site oficial do clube.

"Ele é o mais pequeno, mas mostra que, para jogar futebol, não precisas ser alto ou mais físico. Ele é incrível. Há muito que não via ninguém jogar assim. Foi limpo e inteligente", rematou



