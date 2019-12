O futebol luxemburguês está em choque. O guarda-redes lusodescente Gleen Marques da Costa morreu aos 25 anos.

Guardião do Junglinster morre aos 25 anos

O futebol do Luxemburgo acordou de luto com a notícia da morte do guarda-redes lusodescendente Gleen Marques da Costa, de 25 anos.

A notícia começou a ser divulgada nas redes sociais pelo Junglinster Youth, o clube onde o guardião começou defender este verão, depois de ter passado pelo Mondorf entre 2015 e 2019.

"Vamos encontrar-nos com os jogadores às 16:00 para pensarmos nele. Todos estão muito chocados. Pensamos nele e na sua família. É uma tragédia. Ouvimos falar sobre isso ontem à noite", disse o treinador da Junglinster, Marc Birsens, no domingo.

Entretanto, o Mondorf também reagiu com consternação à morte repentina do jovem de 25 anos.

O clube substituiu a fotografia de perfil, pelo retrato do antigo jogador. "Mantemos na memória 4 temporadas cheias de boas memórias. Os nossos pensamentos e condolências à família e aos seus entes queridos", escreveram em tom de homenagem.