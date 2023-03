Anthony Moris, dos leões vermelhos, estudou o atacante português e garante que "não devemos ter medo e devemos desfrutar deste jogo".

Guarda-redes do Luxemburgo preparado para o "efeito Ronaldo"

Faltam algumas horas para o jogo (é às 20h45) que vai colocar Luxemburgo e Portugal frente a frente em campo, na fase de qualificação para o Euro2024.

Portugal é o favorito do Grupo J mas Luxemburgo quer dar luta. O guarda-redes dos leões vermelhos, Anthony Moris,"Portugal é uma das cinco primeiras nações. Podemos agora provar que aprendemos com os duelos do passado. Não devemos ter medo e devemos desfrutar deste jogo", disse, citado pelo Luxemburger Wort. Moris é um dos três guarda-redes convocados por Luc Holtz, para além do lusodescendente Tiago Pereira, de 16 anos, e Ralph Schon.

Em relação àquele que é a maior ameaça para a sua baliza, Cristiano Ronaldo, Moris fez o trabalho de casa. "Vejo sempre vídeos. Cristiano Ronaldo é mais conhecido do que os atacantes eslovacos (primeiro jogo da qualificação), mas isso não muda a minha abordagem. Analiso se um jogador é ambidextro, como se move e quais são as suas tendências...".

E também presta atenção a uma das especialidades do craque português: os penáltis. "Sei que Ronaldo é responsável pelas penalidades. É para isso que me preparo", garantiu, apesar de admitir que as "minhas estatísticas não têm sido boas, mas recentemente consegui poupar algumas penalidades ao clube".

Moris, de 32 anos, admitiu ao Wort que está "muito feliz neste momento, tanto a nível privado como profissional. Uma vez que o fim da minha carreira está mais próximo do que o início, tento desfrutar ainda mais do tempo. Estou orgulhoso de ter chegado até aqui", garante. diz Moris, jogo no Union SG. Mudou-se de Virton para Bruxelas há três anos e tem a certeza que "teve a sorte de ter mudado para o clube certo na altura certa".









