Guarda-redes Ângelo Girão acolhido no aeroporto como o herói português do Mundial

Campeões do mundo foram recebidos por centenas de portugueses no Aeroporto de Lisboa, na noite desta segunda-feira.

O guarda-redes Ângelo Girão afirmou hoje que nunca pensou em tornar-se o herói nacional na conquista do campeonato mundial de hóquei em patins, em final decidida nas grandes penalidades diante da Argentina.

Na chegada da comitiva ao aeroporto de Lisboa, no qual centenas de portugueses receberam os campeões mundiais da modalidade, Ângelo Girão disse ter sonhado várias vezes com esta conquista, mas que o sentimento superou as expetativas.

"Nunca pensei em ser o herói. Sonhei várias vezes em como seria ganhar um Mundial, mas nunca pensei que fosse desta maneira. O mais importante foi o título mundial, é um trabalho coletivo e o ênfase tem de ser dado à seleção e a tudo o que conseguimos fazer. Estamos muito contentes", confessou.

Ângelo Girão revelou o que sentiu nos momentos de maior tensão vividos durante o Campeonato do Mundo, sobretudo na final com a Argentina, apenas decidida nas grandes penalidades, em que o guardião defendeu quatro dos cinco penáltis apontados pela seleção adversária.

“São momentos de tensão que fazem a diferença no final do jogo. Temos de saber gerir os momentos de ansiedade e dificuldade psicológica. Senti um peso enorme, o nervosismo do jogo foi complicado. Felizmente, consegui ajudar a equipa e o resultado está à vista”, sublinhou.

