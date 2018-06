O Senegal venceu hoje a Polónia, por 2-1, no último encontro da primeira jornada do Mundial de futebol, juntando-se ao Japão no topo do Grupo H.

Grupo H: Senegal vence Polónia no último jogo da primeira jornada

No estádio do Spartak, em Moscovo, Cionek desviou para a própria baliza um remate de Gana, aos 37 minutos, dando vantagem ao Senegal, que aumentou o avanço aos 60, por Niang, com Krychowiak a reduzir aos 86.

Com este triunfo, o Senegal juntou-se no topo do grupo ao Japão, que venceu pelo mesmo resultado a Colômbia, no primeiro jogo do dia.

