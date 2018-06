Africanos estiveram na frente por duas vezes, mas a réplica nipónica foi sempre de muito bom nível. E os japoneses até dispuseram de mais oportunidades de golo.

Grupo H: Japão empata com Senegal

O Japão empatou (2-2) com o Senegal em partida relativa ao Grupo H do Mundial que decorre na Rússia até 15 de julho. Os senegaleses estiveram em vantagem por duas vezes, mas em ambos os casos os nipónicos foram capazes de encontrar forças para recuperar e até criaram mais ocasiões de golo.

No primeiro tempo, os africanos foram mais fortes e colocaram-se na dianteira devido a dois erros defensivos do Japão: primeiro, um corte defeituoso de cabeça de Sakai que deixou a bola à disposição do remate de Sabaly sobre a esquerda da grande área; depois, porque o guarda-redes Wakashima defendeu para a frente, a bola embateu nas pernas do oportuníssimo Mané e entrou (12 m).

Os japoneses passaram a ter mais tempo a bola em seu poder, mas o Senegal, sempre que tinha espaço, aproveitava para visar a baliza contrária, embora o fizesse com falta de pontaria. Até que, aos 34 minutos, Nagatomo recebeu bem na esquerda, cedeu a bola a Inui e este, no interior da área, atirou colocado, não dando chances de defesa a N'Diaye.

Após o intervalo, os nipónicos surgiram mais rápidos e agressivos sobre a bola, assumindo o controlo do jogo e ameaçando a baliza com mais frequência. Aos 61 minutos, Osako falhou por um triz a emenda à boca da baliza e quatro minutos mais tarde foi Inui quem espreitou o golo, rematando em jeito à barra. Percebendo o perigo, os senegaleses equilibraram durante alguns minutos e, nesse período, voltaram a marcar, depois de um lance de envolvimento pela esquerda em que Sabaly centrou rasteiro e, do lado oposto, apareceu em corrida Wague a rematar para a baliza de forma imparável (71 m).

Os japoneses sentiram a injustiça do marcador, mas não se deram por vencidos e, de imediato, Kagawa foi trocado por Honda que estava ligado a seis dos últimos oito golos da equipa em Mundiais. E apenas cinco minutos depois da troca, Honda marcou mesmo, rematando na área com o pé esquerdo depois de N'Diaye falhar a saída para socar a bola e de Inui fazer o centro que chegou a Honda.

Nos minutos finais, nenhuma das equipas teve lucidez suficiente para se superiorizar.





