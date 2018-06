Mina, Falcão e Cuadrado marcaram os golos que valeram o triunfo. Polacos tiveram oportunidades, mas os erros defensivos condenaram a equipa.

Grupo H: Colômbia impõe-se e afasta Polónia

Mina, Falcão e Cuadrado marcaram os golos que valeram o triunfo. Polacos tiveram oportunidades, mas os erros defensivos condenaram a equipa.

A seleção da Colômbia bateu a congénere polaca por 3-0 em jogo do Grupo H do Mundial e mantém em aberto as possibilidades de qualificação para os oitavos de final da prova, enquanto os polacos, somando a segunda derrota, estão afastados.

Depois do empate entre Japão e Senegal, o jogo começou de forma frenética com duas equipas empenhadas em fazer tudo depressa e bem. Por isso foram acumulando passes errados e jogando sem a lucidez necessária para marcar.

A partir dos 23 minutos, o ritmo de jogo estabilizou e os colombianos passaram a exercer supremacia, tornando-se cada vez mais perigosos e conquistando alguns pontapés de canto. Precisamente na sequência de um deles, a cinco minutos do intervalo, James cruzou de modo irrepreensível e Mina, elevando-se mais do que ninguém na pequena área, incluindo o guarda-redes Szczesny, cabeceou para o 1-0.

A Polónia iria reagir na segunda metade da partida e Lewandowski dispôs de possibilidade para empatar após passe em profundidade que dominou com o pé esquerdo já na área, mas Ospina foi muito rápido a sair de entre os postes e deteve o remate (59 m).

A seleção polaca intensificou a pressão, os colombianos defenderam-se com rigor e, aos 70 minutos, conseguiram mesmo apontar o 2-0: Arias serviu Quintero e o médio portista executou passe primoroso a isolar Falcão que, colocado em jogo por um defesa que não acompanhou os restantes companheiros a subir no terreno, entrou na área e rematou com a parte de fora do pé direito.

A Polónia ainda tentou alterações na equipa, criou mais alguns lances de perigo, mas, num rápido e venenoso contra-ataque, James serviu Cuadrado na perfeição da esquerda para o centro e este, apesar de perseguido, teve a serenidade suficiente para invadir a área e atirar rasteiro para o 3-0 final.

Lewandowski ainda testou as capacidades de Ospina com remate de longe que o guardião desviou de forma portentosa, mas a Polónia estava eliminada.

