O 6-1 final teve dois golos de Stones, três de Harry Kane e um de Lingard, além do primeiro para o Panamá em Mundiais marcado por Baloy. Panamianos estão eliminados tal como os tunisinos.

Grupo G: Inglaterra goleia Panamá e está nos 'oitavos'

O 6-1 final teve dois golos de Stones, três de Harry Kane e um de Lingard, além do primeiro para o Panamá em Mundiais marcado por Baloy. Panamianos estão eliminados tal como os tunisinos.

A Inglaterra goleou (6-1) o Panamá em jogo do Grupo G do Mundial, está apurada para os oitavos de final e os panamianos ficam afastados. Com três golos, dois de penalty e um em posição duvidosa que o VAR validou, Harry Kane chega a um total de cinco e ultrapassa Ronaldo na liderança dos melhores marcadores no desafio que igualou o maior número de golos do Bélgica-Tunísia (5-2).

Os ingleses dominaram todo o encontro, chegando ao intervalo já a golear por 5-0. Stones marcou, de cabeça, logo aos oito minutos, na sequência de pontapé de canto. Aos 20 minutos, Escobar (que passou pelo Sporting B) derrubou Lingard na grande área e Harry Kane, chamado a marcar o penalty, dilatou para 2-0.

Sempre a exercer forte domínio, a nove minutos da pausa foi a vez de Lingard obter vistoso golo com remate potente e colocado desferido da zona da meia lua, à entrada da área. No minuto seguinte, um livre de laboratório permitiu que Stones bisasse, de cabeça, após uma defesa incompleta do guarda-redes Penedo. E, sobre a hora para o intervalo, Murillo agarrou Stones na área, dando oportunidade a Kane de bisar outra vez de grande penalidade.

Com 5-0 ao intervalo, a segunda parte tornou-se mero treino para os ingleses que, aos 62 minutos, chegaram a 6-0 num lance muito duvidoso: Loftus-Cheek rematou de fora da área, a bola foi desviada por um calcanhar de Kane e, embora as imagens mostrassem a sua posição duvidosa, o VAR validou o lance.

Pouco restava aos panamianos a não ser tentar atenuar a goleada. Quando Southgate já retirara Kane, o Panamá obteve mesmo o seu primeiro golo em Mundiais, num desvio de Baloy dentro da área, após livre marcado por Avila (78 m).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.