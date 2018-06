Vitória por 5-2 com exibição categórica dos belgas deixa os africanos fora do Mundial.

Desporto 2 min.

Grupo G: Bélgica afasta tunisinos

Vitória por 5-2 com exibição categórica dos belgas deixa os africanos fora do Mundial.

A seleção belga derrotou a congénere tunisina por 5-2 em partida do Grupo G do Mundial, ficando à beira dos oitavos-de-final da competição, enquanto os africanos estão eliminados da prova após a segunda derrota em outros tantos jogos.

No desafio que viria a ser aquele com mais golos no Campeonato do Mundo, Eden Hazard abriu cedo (6 m) a contagem na marcação de uma grande penalidade depois de ter sido ele próprio abalroado na grande área por Ben Youssef.

Sempre a dominar, a Bélgica manteve o ritmo elevado e ampliou para 2-0 quando uma perda de bola de Maalour permitiu que Mertens colocasse em De Bruyne e este servisse Lukaku para o remate do avançado cruzado com o pé esquerdo (15 m).

Num ligeiro esboço de reação, a Tunísia encontrou capacidade para reduzir na sequência de um livre sobre o lado esquerdo do ataque em que a bola foi batida para a área e Bronn emendou, de cabeça, batendo a marcação da defesa belga (18 m).

O golo não abalou os belgas que foram mantendo o controlo do jogo, embora os africanos se acercassem mais vezes da baliza de Courtois. Quando já faltavam segundos para o intervalo, De Bruyne deu a Meunier na entrada da área, este teve um movimento precioso e desenhou o passe perfeito para Lukaku que, à saída do guarda-redes Ben Mustapha, tocou-lhe a bola em jeito um pouco por cima e apontou o 3-1, igualando Cristiano Ronaldo no topo dos melhores marcadores com quatro golos.

O segundo tempo iniciou-se de modo semelhante ao começo da partida, uma vez que, apesar de os tunisinos aumentarem a pressão, foram os belgas a marcar, através de Hazard, após passe em profundidade de Aderweireld (51 m).

A Tunísia procurou pelo menos diminuir a desvantagem, criou algumas ocasiões, mas a Bélgica nunca deixou de mandar no encontro e Batshuayi, que entrou aos 68 minutos a render Hazard, teve duas boas oportunidades para chegar ao 5-1, numa delas atirando à barra. Mas o dianteiro belga iria mesmo marcar, em cima dos 90 minutos, concluindo centro de Tielemans com desvio em esforço no centro da área.

Já nas compensações, os tunisinos foram uma última vez em busca do golo e conseguiram o 5-2 final num desvio de Khazri, após centro rasteiro de Naguez.





