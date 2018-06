Suecos estavam em vantagem ao intervalo, Reus empatou no início do segundo tempo e, no quinto minuto de compensações, Kroos assegurou o triunfo germânico.

Grupo F: Alemanha ganha à Suécia no fim das compensações

A Alemanha não ganhou para o susto, mas acabou por se impor à Suécia (2-1) nos instantes finais do desafio relativo ao Grupo F do Mundial.

Depois de se queixarem de uma grande penalidade não assinalada, os suecos chegaram à vantagem num excelente trabalho de Toivonen (32 m), após passe de Claesson.

Com a eliminação à vista, os alemães procuraram o golo e testaram a qualidade do guarda-redes Olsen, mas a Suécia também criou ocasiões para marcar e Neuer teve de aplicar-se.

Na segunda parte, os alemães carregaram desde o início e Reus, logo aos dois minutos, apontou o golo do empate, dando sequência a iniciativa de Werner.

A partir daqui, com os nórdicos demasiado recuados, a equipa de Jocahim Löw foi acumulando lances de perigo e possibilidades de golo falhadas. A oito minutos do final, Boateng cometeu falta sobre Berg, viu o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho, sendo expulso e deixando a equipa reduzida a dez elementos.

Nos últimos minutos, Olsen teve intervenção de alto nível a cabeceamento de Mario Gómez, Brandt rematou ao poste direito e, no final das compensações, Kroos aproveitou livre lateral próximo da linha da área para rematar em jeito e dar a sofrida vitória aos alemães.

