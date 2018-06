Mitrovic deu vantagem madrugadora aos sérvios, mas Xhaka igualou no começo do segundo tempo e, à beira do fim, Xaqiri garantiu o sucesso dos helvéticos.

Grupo E: Suíça ganha à Sérvia

Mitrovic deu vantagem madrugadora aos sérvios, mas Xhaka igualou no começo do segundo tempo e, à beira do fim, Xaqiri garantiu o sucesso dos helvéticos.

A Suíça começou a perder, mas foi capaz de dar a volta ao marcador e impor-se perante a Sérvia (2-1), em jogo relativo ao Grupo E do Mundial de futebol.

Os sérvios começaram o encontro praticamente a vencer, uma vez que Mitrovic marcou, num vistoso golpe de cabeça, após centro de Milinkovic-Savic, logo aos cinco minutos do desafio, parecendo que a equipa se encaminhava para um segundo triunfo.

Porém, os suíços foram reagindo, equilibraram as operações e acercaram-se da baliza contrária cada vez de modo mais perigoso ao mesmo tempo que os sérvios não deixavam de procurar o 2-0.

Só na segunda parte o empate iria acontecer, na sequência de um contra-ataque em que o primeiro remate, de Xaqiri, embateu num defesa contrário, mas a bola sobrou para a entrada da área e aí surgiu Xhaka em corrida a atirar forte e colocado para o 1-1 (52 m).

Seguiu-se longo período de equilíbrio em que as duas equipas foram causando preocupações à vez e, quando já se entrava nos últimos segundos antes das compensações, um veloz contra-ataque surpreendeu a Sérvia e Xaqiri, invadindo a área a toda a velocidade, apesar da pressão de Tosic, tocou de forma subtil para a vitória, iludindo a saída de Stojkovic.