Grupo D: Nigéria derrota Islândia

Dois golos de Musa surpreenderam os nórdicos que, tendo ainda de defrontar a Croácia, ficam agora em dificuldades para garantir o apuramento, pois têm apenas um ponto, tal como a Argentina, e falharam uma grande penalidade.

A Nigéria corrigiu a má imagem deixada na jornada inaugural do Grupo D do Mundial, em que perdeu com a Croácia, e derrotou a Islândia por 2-0 com dois golos de Musa.

No primeiro tempo, os nórdicos assumiram o domínio do jogo e perderam as melhores ocasiões para marcar, mas a segunda parte revelou um panorama totalmente diferente. Os africanos retificaram posicionamentos, tornaram-se mais ameaçadores e, logo aos 49 minutos, Ahmed Musa aproveitou um contra-ataque iniciado por Moses para corresponder da melhor forma ao cruzamento e obter o primeiro golo.

Do lance saiu lesionado Ragnar Sigurdsson que só pôde continuar em campo depois de ser assistido, ficando com a cabeça protegida por uma ligadura. Os nigerianos passaram a estar sempre mais perto da baliza adversária e Moses espreitou o 2-0 aos 66 minutos.

Balogun perdeu hipótese de dilatar o resultado, Musa atirou à barra (74 m) e, logo a seguir, depois de se libertar de Arnason, o avançado do CSKA Moscovo entrou na área, passou pelo guarda-redes Halldorsson e conseguiu o 2-0.

Na parte final do desafio, a Islândia ainda dispôs de boa possibilidade para reduzir quando um erro de Ebuehi valeu uma grande penalidade confirmada pelo VAR, mas, na marcação, Gylfi Sigurdsson atirou por alto.





