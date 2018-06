Um autogolo de Peter Etebo (32 m) e uma grande penalidade marcada por Modric (71 m), frente à seleção da Nigéria, deram a vitória à Croácia, que é líder do grupo D do Mundial, depois do empate a uma bola da Argentina com a Islândia.

Grupo D: Croácia bate Nigéria e lidera grupo

No primeiro golo deste jogo em Kaliningrado, Etebo, cuja transferência o Feirense negociou com os ingleses do Stoke City, não pôde evitar que a bola lhe tocasse antes de entrar na própria baliza nigeriana.

O segundo golo da Croácia nasceu de uma falta num lance em que Mandzukic caiu na área por ação de um adversário. Modric foi chamado a marcar o penálti e atirou a bola para o fundo da baliza da seleção africana.

Com esta vitória, a Croácia lidera o Grupo D. No outro desafio do grupo, realizado horas antes, Argentina e Islândia empataram (1-1), tendo Lionel Messi falhado uma grande penalidade para os sul-americanos.

A 21 de junho, a Argentina defronta a Croácia. No dia seguinte, a Islândia joga com a Nigéria, no jogo que encerra a segunda jornada do grupo.



