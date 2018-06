Bastou um golo de Mbappé para a segunda vitória gaulesa no Mundial. Mas os peruanos, que ficam eliminados, nunca deixaram de lutar pelo menos por um golo que valesse o empate.

Grupo C: França nos 'oitavos' com vitória sobre o Peru

Bastou um golo de Mbappé para a segunda vitória gaulesa no Mundial. Mas os peruanos, que ficam eliminados, nunca deixaram de lutar pelo menos por um golo que valesse o empate.

Um golo de Mbappé, à passagem do minuto 34, foi suficiente para que a seleção francesa obtivesse a segunda vitória neste Mundial e, em função do empate no Dinamarca-Austrália, se qualificasse já no Grupo C para os oitavos-de-final com seis pontos contra quatro dos dinamarqueses.

O jogo começou equilibrado e os peruanos, tal como no desafio com a Dinamarca, criaram ocasiões para inaugurar o marcador, embora os franceses também fossem muito perigosos, designadamente por Griezmann, Giroud, Pogba e Varane.



Dois minutos antes de consentirem o golo, os peruanos voltaram a estar muito perto de marcar, mas Hugo Lloris deteve o remate de Guerrero. E, então, aos 34 minutos, um remate de Pogba sofreu ressalto que levou a bola a ficar fora do alcance do guarda-redes Gallese, limitando-se Mbappé a empurrar para golo à boca da baliza.

Na segunda parte, o Peru bem tentou pelo menos chegar ao empate e voltou a desperdiçar diversas oportunidades. Aquino, por exemplo, levou a bola a tocar no ferro num potente remate desferido de fora da área (51 m). Os franceses perceberam o perigo e procuraram baixar o ritmo do encontro, numa tentativa de controlo do adversário.

Ainda assim, Carrillo, Farfán, Aquino e companhia continuaram a ameaçar a baliza francesa, mas o esforço foi infrutífero e, enquanto a seleção de Didier Deschamps segue para os oitavos-de-final, o Peru regressa a casa depois do seu último jogo no Grupo C, marcado para a próxima quinta-feira ante a Austrália.



