A Espanha venceu esta noite o Irão, de Carlos Queiroz, por 1-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B, do Mundial que se disputa na Rússia. Com este resultado os espanhóis igualam Portugal na liderança do agrupamento com 4 pontos.

Grupo B: Espanha bate Irão, de Carlos Queiroz, e iguala Portugal

A Espanha venceu esta noite o Irão, de Carlos Queiroz, por 1-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B, do Mundial que se disputa na Rússia. Com este resultado os espanhóis igualam Portugal na liderança do agrupamento com 4 pontos.

A Espanha colocou-se hoje a um ponto dos oitavos-de-final do Mundial e deixou Portugal em situação idêntica, ao vencer o Irão por 1-0, em encontro do Grupo B, disputado em Kazan.

Um golo feliz de Diego Costa, o seu terceiro na prova, aos 54 minutos, valeu o triunfo aos comandados de Fernando Hierro, que haviam empatado 3-3 com Portugal, na estreia, e fecham o agrupamento face a Marrocos, já eliminado.

Com este triunfo, a Espanha e Portugal, que hoje bateu Marrocos por 1-0, com mais um golo de Cristiano Ronaldo, lideram, com quatro pontos, contra três do Irão, de Carlos Queiroz, o último adversário da seleção lusa, na segunda-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.