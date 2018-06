Suárez desperdiçou várias oportunidades, mas José Giménez marcou à beira do fim.

Grupo A: Uruguai vence Egito por 1-0

Um golo de Giménez, aos 90 minutos, permitiu que a seleção do Uruguai vencesse o Egito em partida relativa ao Grupo A do Mundial.

Os sul-americanos desperdiçaram várias ocasiões de golo, sobretudo através de Suárez, mas acabaram por vencer à beira do fim com um golo de cabeça, após livre marcado do lado direito.

Com Salah no banco, ainda não recuperado da lesão sofrida na final da Liga dos Campeões, o guarda-redes do Egito, Al Shenawy, teve diversas intervenções decisivas e adiou o golo dos uruguaios o mais que pôde.

Às 17h00, o Marrocos-Irão dá início ao Grupo B que se completa com o Portugal-Espanha (20h00).



