No jogo que teve Artur Soares Dias como VAR foram assinaladas duas grandes penalidades contra os africanos, mas El Hadary, o jogador mais velho a atuar num Mundial com 45 anos, defendeu a primeira. Árabes venceram nas compensações.

Grupo A: Arábia Saudita bate o Egito

No jogo que teve Artur Soares Dias como VAR foram assinaladas duas grandes penalidades contra os africanos, mas El Hadary, o jogador mais velho a atuar num Mundial com 45 anos, defendeu a primeira. Árabes venceram nas compensações.

No jogo de despedida do Mundial para as duas equipas, a Arábia Saudita aproveitou os minutos de compensação para derrotar o Egito por 2-1 em partida do Grupo A.

O Egito começou a vencer com um vistoso chapéu de Salah ao guarda-redes Al Mosailem (22 m), mas os sauditas iriam recuperar e operar a reviravolta.

Pouco depois do primeiro golo, Salah surgiu isolado, mas foi incapaz de apontar o 2-0 e passou a estabelecer-se algum equilíbrio nas ocasiões de golo. Até que, a cinco minutos do intervalo, um cruzamento de Al Shahrani para a área bateu no braço direito de Fathy e o árbitro, depois com confirmação do VAR, assinalou grande penalidade. Só que Al Muwallad, chamado a converter, não conseguiu superar a oposição de El Hadary que, aos 45 anos, se tornou o jogador mais velho de sempre num Mundial, superando o registo do colombiano Mondragon (43 anos) no Mundial de 2014.

Mesmo sobre a hora para o intervalo, nova grande penalidade (foi igualado o recorde de 18) depois de Fahad e Al Gabr se agarrarem mutuamente no interior da área. De novo com intervenção do VAR, a falta foi confirmada e, desta vez, Salman Al Faraj não falhou, igualando a partida.

Na segunda parte, o equilíbrio voltou a ser a nota dominante, mas El Hadary foi obrigado a aplicar-se mais para evitar os golos dos sauditas. E, quando já se jogava o último dos quatro minutos de compensação, a Arábia chegou mesmo ao triunfo depois de Salem Al Dawsari ganhar espaço na área e rematar sem hipóteses para o guardião contrário.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.