O futebolista francês Antoine Griezmann tornou-se hoje jogador do FC Barcelona para a próximas cinco temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 800 milhões de euros, anunciou hoje o clube da primeira liga espanhola

Griezmann assina pelo Barcelona por cinco épocas e fica com cláusula de 800 ME

O futebolista francês Antoine Griezmann tornou-se hoje jogador do FC Barcelona para a próximas cinco temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 800 milhões de euros, anunciou hoje o clube da primeira liga espanhola

Griezmann ingressa no bicampeão espanhol, após desvincular-se do Atlético de Madrid, clube onde esteve durante cinco anos, mediante o pagamento da cláusula de rescisão, cifrada em 120 milhões de euros.

O avançado, de 28 anos, sagrou-se campeão do Mundo pela França, em 2018, e, ao serviço dos ‘colchoneros’, venceu uma Liga Europa, também nesse ano.

A transferência do goleador francês é apenas superada no Barça pelo brasileiro Coutinho (120+15) junto do Liverpool e por Dembélé (105+20) ao Dortmund.

No entanto, o Atlético Madrid acaba de divulgar um comunicado no qual explica que o valor depositado pela cláusula de Griezmann é insuficiente (120 milhões) e exige os 200 milhões que custava o jogador antes de 1 de julho

Apresentação... às moscas

A contratação de Griezmann por parte do Barcelona é um dos grandes negócios do defeso, mas a apresentação do craque na formação da Catalunha vai ocorrer com o Camp Nou... às moscas! E há dois motivos para a ‘afición’ blaugrana não abrilhantar a apresentação de ‘Grizou’: primeiro, não têm memória curta; segundo, o relvado não está nas melhores condições.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.