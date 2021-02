Equipa de Sérgio Conceição não passou do nulo perante a Belenenses SAD e pode ver o Sporting dilatar avanço, em partida disputada num relvado em péssimas condições.

Grave lesão de Nanu marca empate do FC Porto no Jamor

Paula SANTOS FERREIRA Equipa de Sérgio Conceição não passou do nulo perante a Belenenses SAD e pode ver o Sporting dilatar avanço, em partida disputada num relvado em péssimas condições.

O FC Porto não conseguiu melhor do que um empate a zero na deslocação ao terreno do Belenenses SAD, em partida da 17ª jornada da Liga Portuguesa, e pode ver o Sporting alargar a distância na liderança da prova.

A partida, disputada no Estádio do Jamor, ficou marcada pela grave lesão sofrida por Nanu nos minutos finais que obrigou à entrada de uma ambulância no relvado para transportar o jogador para o hospital.

Com este resultado a equipa de Sérgio Conceição chegou aos 39 pontos mantendo-se no segundo lugar da tabela agora a três pontos do líder que joga sexta-feira no campo do Marítimo.

