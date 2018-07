A Grã-Bretanha ultrapassou o número de vitórias do Luxemburgo na Volta à França. Com a vitória de Geraint Thomas, no domingo, os britânicos totalizam agora seis títulos no Tour.

Grã-Bretanha ultrapassa vitórias do Luxemburgo no Tour

As cinco anteriores vitórias foram todas ganhas depois de 2012, com Chris Froome (2017, 2016, 2015, 2013) e Bradley Wiggins (2012).



O Luxemburgo tem até agora cinco vitórias: Andy Schleck (2010), Charly Gaul (1958), Nicolas Franz (1927 e 1928) e François Faber (1909).



Andy Schleck foi o último vencedor luxemburguês do Tour, em 2010. Foto: Reuters

Quanto aos outros países, a França lidera destacada. Confira a lista: