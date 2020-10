Governo não prevê testar preventivamente setor do desporto

O Governo iniciou a 16 de setembro a segunda fase de testes em larga escala, com o objetivo de controlar a evolução do novo coronavírus e ter maior capacidade de intervenção.

Susy MARTINS O Governo iniciou a 16 de setembro a segunda fase de testes em larga escala, com o objetivo de controlar a evolução do novo coronavírus e ter maior capacidade de intervenção.

Os setores mais expostos ao vírus são aqueles que mais serão convidados para realizar os testes de despistagem. Mas sabe-se agora que o desporto não se encontra na lista de prioridades do Executivo. Pelo menos para já. Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, considerou isso mesmo sublinhando no entanto que em todos os desportos é preciso respeitar as medidas de segurança estabelecidas pelo Governo e Direção da Saúde.

Os deputados do partido liberal (DP) Claude Lamberty e Carole Hartmann questionaram a ministra sobre a possibilidade de se realizarem testes gratuitos sobretudo aos treinadores, já que existe muito contacto direto entre atletas e treinadores em muitas modalidades desportivas.

Apesar de não considerar necessários os testes preventivos no setor por agora, Lenert frisou que em caso de sintomas ligados à covid-19 qualquer pessoa tem de se dirigir ao médico de família e cabe a este avaliar a situação.

Saúde e educação são dois dos setores onde o Governo mais está a apostar na despistagem ao vírus, ao mesmo tempo que continua atento à evolução de casos noutras áreas, como é o caso do desporto.

