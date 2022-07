Ronaldo pagou 20 milhões de euros, mas agora quer comprar outro maior. Veja as fotos do luxuoso avião.

Venda secreta

Gostaria de comprar o jato privado do Ronaldo? Está à venda

Cristiano Ronaldo tem o seu jato privado à venda. O seu avião, um Gulstream G200, que adquiriu em 2015, revela-se agora pequeno para a sua família, e o futebolista procura agora uma aeronave privada maior.

A revelação foi feita pelo diário espanhol ESdiario que adianta que por um lado, Cristiano Ronaldo ainda não encontrou comprador e, por outro, também não encontrou ainda um novo jato do seu agrado. Isto numa altura em que a possível saída do avançado do Manchester United tem feito correr muita tinta.



Quanto pagou o craque português pelo Gulstream G200? Cerca de vinte milhões de euros, precisa o diário explicando que o aparelho tem espaço para 10 passageiros, é comodo, e conta com luxuosos detalhes, alguns dos quais personalizados ao gosto de Cristiano Ronaldo. Numa das muitas imagens que o futebolista e Georgina Rodriguez publicam frequentemente a bordo do seu avião, mais a companheira do que Cristiano, mostram o espaço e a comodidade que possui o interior.

A fotografia mais recente é da partida da família paras as férias em Palma de Maiorca.

Contudo, com a chegada do quinto filho, a bebé Bella Esmeralda, o casal considera que o avião já não é espaçoso o suficiente para o clã, família e amigos, por isso, colocou-o à venda e deseja adquirir um maior, noticia o ESdiario.

Para onde vai CR7?

Além de se deslocar frequentemente no avião, Cristiano ainda o aluga a outros jogadores ou empresários quando lho pedem e ele não necessita dele. E, quanto custa a viagem por hora? Entre 6.000 a 10.000 euros, de acordo com o jornal espanhol. E exemplifica: uma viagem de Ibiza para as Canárias ronda os 20 mil euros.

A venda do jato era secreta, mas com a divulgação a nível mundial, não faltarão agora ofertas de compra.

Entretanto, Cristiano Ronaldo terá por estes dias uma preocupação maior, a previsível transferência do Manchester United para um novo clube, que participe na Liga dos Campeões. O espanhol Barcelona, o alemão Bayern ou o inglês Chelsea são os destinos mais apontados.

