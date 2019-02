Gordon Banks, antigo guarda-redes campeão do mundo por Inglaterra em 1966, morreu na madrugada desta terça-feira, aos 81 anos, após uma longa batalha que travou contra o cancro nos últimos anos.

Gordon Banks: Faleceu um dos maiores guarda-redes da história

Considerado um dos melhores da história, ficou famoso pela defesa do cabeceamento de Pelé no Mundial de 1970 no México.



7 No topo à esquerda, Banks e os colegas da seleção inglesa na foto da convocatória para o Mundial de 1966, do qual a Inglaterra saiu vitoriosa. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. No topo à esquerda, Banks e os colegas da seleção inglesa na foto da convocatória para o Mundial de 1966, do qual a Inglaterra saiu vitoriosa. Foto: AFP Durante a final do Mundial de 1966, a 30 de julho no estádio de Wembley, entre a Inglaterra e a Alemanha. Banks não conseguiu evitar o golo de Wolfgang Weber, que empatou a partida a dois golos. A Inglaterra acabou por vencer por 4-2 no prolongamento. Foto: AFP À esquerda atrás (na foto), Banks surge com os colegas de equipa a celebrar a vitória no Mundial de Futebol de 1966 frente à Alemanha. Ao centro, o capitão Bobby Moore carrega o troféu. Foto: AFP Em 1972 com o troféu de Guarda-Redes do Ano pela Associação inglesa de Jornalistas de Futebol. Foto: Pa/PA Wire/dpa Uma defesa do guarda-redes do Stoke City num jogo do campeonato inglês, em 1969. Foto: AFP Em julho de 2008, na inauguração da estátua em sua honra no estádio Britannia, do Stoke City. Foto: Dave Thompson/PA Wire/dpa Em julho de 2012 carregou a tocha olímpica no estádio de Wembley, em Londres. A cidade foi a anfitriã dos Jogos Olímpicos neste ano. Foto: Miguel Medina/AFP

Banks foi seis vezes eleito pela FIFA melhor guarda-redes do mundo, 73 vezes internacional pelo seu país e representou clubes como Chesterfield, Leicester City, Stoke City, em Inglaterra, Cleveland Strokes e Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos, o Hellenic, da África do Sul, e terminou a carreira, em 1978, no St. Patrick, da República da Irlanda.





