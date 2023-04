O ponto de empate marcado pelo Rosport aos cinco minutos do final da partida contra Mondorf permitiu ao clube Sûre avançar lenta mas seguramente para a manutenção do seu título.

Gonçalo Rodrigues emerge, Rosport respira de alívio

É discreto, mas Gonçalo Rodrigues estabeleceu-se como um dos pilares da Victoria Rosport do lado de Martin Forkel. Ele é o homem de pés direitos na defesa ou no meio-campo, dependendo se tem ou não a bola. O mergulhador da direita não fez muitas perguntas a si próprio uma vez que o seu clube ficou para trás no sábado. O importante era pressionar e estar no lugar certo na altura certa. Restaram apenas cinco minutos no tempo regulamentar num jogo ciclotímico quando o jogador de 20 anos estava à mão a seis metros de uma das muitas peças de set-pieces para o clube Sûre. Johannes Steinbach, que não foi muito bom durante todo o jogo, escolheu a bola longa do canto.

Marcio Mendes (à direita) tenta contrariar Philimon Tawiah. A perseverança de Rosport foi recompensada no final do jogo.. Foto: Stéphane Guillaume

O número seis da equipa da casa foi para casa para dar boleia ao FC Victoria. "Tive de esperar meses para voltar ao objectivo da oposição, mas o importante é que hoje não se tratou disso". "Não foi o nosso melhor desempenho O jogador treinado pela Ettelbruck, que marcou duas vezes contra o US Hostert no início do campeonato, deu um ponto muito interessante à equipa da casa, uma vez que o seu objectivo era três antes de dar uma volta na auto-estrada tranquila até ao final da época. "Não é um bom nem um mau resultado", continuou o herói do dia. "Não é o nosso melhor desempenho da época. Mondorf deu-nos a iniciativa e, com um pouco mais de concentração, podíamos ter tomado os três pontos. O treinador pediu-nos no intervalo para recordar os nossos jogos anteriores, para minimizar os nossos erros individuais e para nos unirmos para obter esta vitória como uma equipa". No final, Rosport teve de se contentar com um ponto contra uma equipa de Mondorf que nunca tinha jogado antes. Manuel Correia optou por uma rotação a fim de rever a sua equipa mais uma vez sob as condições de um jogo oficial, com o ulterior motivo de descansar alguns dos principais jogadores, tendo em vista a quarta-feira próxima das quartas-de-final da Taça do Luxemburgo contra o Racing.

A operação correu bastante bem para um clube que já não tem ambições excessivas num campeonato que já lhes ofereceu muita satisfação. Sem pressão, os jogadores da cidade termal fizeram o seu melhor em várias ocasiões, mas também se mostraram perigosos perante o objectivo de Niklas Bürger. Como no final do primeiro tempo em particular, Dino Ramdedovic, com uma cabeçada, e Ricardo Couto, com o seu pé, tinham o objectivo de abertura ao alcance da mão. Ficar ou não ficar? O primeiro tempo da casa foi decepcionante, com Faraji Taarimte a aproveitar um passe de Diogo Fernandes para disparar um remate para além de Bürger (1-0, 74').

Rosport, com o seu espírito de luta sempre presente, finalmente encontrou a sua recompensa a cinco minutos do tempo e depois teve uma última emoção quando Fernandes disparou num tiro que Bürger limpou. O jogo estava agora no tempo extra. Mondorf provou que tinha os recursos quando Sofiane Bekkouche apareceu, enquanto o avançado Billel Abdelkadous ficou de fora e Dwayn Holter fez uma breve aparição. Mas Rosport, que está a operar com um pelotão muito mais pequeno e precisava de toda a sua força para garantir a sua permanência na primeira divisão, ainda não estão seguros, mas estão a chegar lá. "Penso que o faremos. Estou confiante", disse Gonçalo Rodrigues, que estava a pensar no seu futuro pessoal. Estudante do primeiro ano na sua terra natal, ele está relutante em atravessar a fronteira no próximo Verão, o que poderia baralhar as cartas no seu futuro desportivo. No entanto, sente-se confortável ao longo do Sûre ...

(Reportagem publicada originalmente no Wort.lu)



