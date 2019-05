Um golo de Marta Ferreira já nos descontos deu hoje a vitória a Portugal diante da Dinamarca, e o apuramento para as meias-finais do Europeu de futebol feminino de sub-17.

Golo nos descontos leva Portugal às meias-finais do Europeu feminino de sub-17

Em jogo, da segunda jornada do grupo A, disputado em Albena, na Bulgária, Marta Ferreira, que saiu do banco aos 75 minutos, desbloqueou aos 90+2 minutos o empate, garantindo a qualificação lusa.

Na terceira e última jornada, no sábado, a equipa treinada por José Paisana apenas se limitará a discutir com a Espanha, campeã em título, a primeira posição do grupo.

A Dinamarca está obrigada a vencer, mas dependente da Espanha, a quem basta um empate para se juntar a Portugal nas 'meias'.