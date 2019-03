Equipa da Luz sofreu para derrotar o Tondela e só conseguiu o triunfo a seis minutos do final.

Golo de Seferovic dá vitória ao Benfica

O Benfica recuperou o comando da classificação, em igualdade pontual com o FC Porto, após bater o Tondela por 1-0 em jogo da 27ª jornada da Liga portuguesa de futebol, num jogo perante 56.594 espectadores em que só obteve o golo da vitória a seis minutos do final.

Os benfiquistas começaram pressionantes, cabendo a João Félix e Rafa a criação de ocasiões de perigo nos primeiros 11 minutos. Pouco depois (13 m), André Almeida marcou mesmo num remate com o pé esquerdo, mas Carlos Xistra anulou o lance devido a fora de jogo de Jonas no decorrer da jogada. A seguir, Rafa rompeu em velocidade correndo quase metade do campo, mas, já dentro da área, à saída de Cláudio Ramos, rematou para defesa do guarda-redes.

O Tondela começou então a libertar-se um pouco da pressão e Joãozinho rematou pouco por cima da barra (16 m), mais tarde imitado por Xavier (22 m). Os tondelenses equilibravam o encontro e esse equilíbrio manteve-se até ao intervalo.

Na segunda parte, Bruno Lage trocou Samaris por Seferovic, regressado de lesão, mas foi o Tondela que marcou num veloz fuga de Murillo pela esquerda. Contudo, Xistra anulou por fora de jogo do dianteiro dos nortenhos (48 m). Quatro minutos mais tarde, novo golo anulado, desta vez ao Benfica, por mão de André Almeida antes de Jonas marcar.

À medida que os minutos decorriam, o Tondela passou a tentar tirar partido do adiantamento do adversário, explorando rápidas investidas sobretudo através de Murillo que acabaria por sair, aparentemente com problemas físicos, aos 66 minutos. Lage confiou no estreante Taarabt e retirou Pizzi (71 m), mas Vlachodimos teve de voar para desviar excelente pontapé de Xavier (73 m). O público impacientava-se e a equipa benfiquista também dava sinais de impaciência, precipitando-se nos passes e perdendo a bola com maior frequência.

Nos últimos minutos, já depois de Rafa dar o lugar a Jota, a pressão benfiquista acentuou-se: Jonas cabeceou ao lado (79 m) e proporcionou brilhante intervenção a Cláudio Ramos com remate de fora da área (82 m). Então, aos 84 minutos, Grimaldo centrou largo da esquerda e, no coração da área, entre os centrais adversários, Seferovic cabeceou de forma imparável para o seu 16º golo na competição, reforçando a liderança dos marcadores.

O Tondela ainda procurou o empate, Taarabt teve entrada duríssima sobre Bruno Monteiro que Xistra apenas puniu com cartão amarelo e Patrick falhou por pouco o empate, após centro de Joãozinho do lado esquerdo.

