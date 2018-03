Golo de Daniel da Mota garante vitória do Luxemburgo em Malta

Yao Kanouté (nome fictício) deixou a Guiné-Conacri aos 12 anos, à revelia dos pais, com o sonho de ser futebolista profissional. Esteve pouco mais de um ano numa Academia na Costa do Marfim, mas passou por outros países africanos e acabou por desembarcar na Europa, três anos depois. Agora joga no Luxemburgo, mas o sonho de ser jogador profissional e disputar o Campeonato Africano das Nações (CAN) mantém-se vivo.