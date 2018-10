A equipa de juniores do Sacavenense marcou um golo considerado brilhante pelo jornal britânico The Guardian e está agora a correr mundo nas redes sociais.

Desporto 1

Golo "brilhante" do Sacavenense chega ao The Guardian

A equipa de juniores do Sacavenense marcou um golo considerado brilhante pelo jornal britânico The Guardian e está agora a correr mundo nas redes sociais.

Tudo aconteceu no sábado passado num jogo de sub-19 entre o Sacavenense e o Loures, com a primeira equipa a bater a segunda por 5-2.

Os jovens jogadores passaram a bola com “rapidez e habilidade” 12 vezes antes de Daniel Pinto marcar o quarto golo no campo do Sacavenense.



O The Guardian cita Ana Bral, irmã do jogador Leandro – um dos envolvidos na jogada do golo – partilhou o vídeo no Twitter, dizendo: “Há muito trabalho por trás desta jogada... mostra-nos a união que há entre estes rapazes”.

Veja aqui o vídeo.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.