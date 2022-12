O jogador foi a vítima mortal do acidente de viação na CR306, entre Bissen a Vichten, na madrugada de segunda-feira. Clube e colegas estão devastados.

Futebolista do Rumelange Giuliano Jackson morre aos 28 anos

A noite de festa da equipa do US Rumelange, que venceu por 4-0 ao Atert Bissen, domingo passado, terminou da maneira mais trágica. Giuliano Jackson, defesa central do clube, que foi eleito o homem da partida, morreu na sequência de um acidente de viação, quando regressava a casa, pelas 01h30 de segunda-feira.

O jogador, condutor e único ocupante da viatura, não resistiu aos ferimentos resultantes de um despiste na estrada CR306, entre Bissen a Vichten. O despiste fez com que o automóvel capotasse por várias vezes, tendo Giuliano Jackson sido projetado para fora da viatura. O jovem ainda foi transportado para o hospital, onde acabaria por não resistir aos graves ferimentos. A notícia deixou em choque o futebol do Luxemburgo, o clube e os colegas do jogador.

"É difícil perceber que já não está connosco. Deixa um enorme silêncio. Parece que não é verdade, é um pesadelo. Estávamos todos a festejar e dez horas depois…”, declarou ao Le Quotidien o futebolista lusodescendente Kevin Lourenço, do US Rumelange.

De acordo com o diário, que avançou com a notícia, após o jogo - o último do ano -, a equipa foi jantar a um restaurante, tendo Jackson perdido a vida quando regressava a casa.

"Ontem, infelizmente, foi um dos dias mais difíceis na vida de um clube. Giuliano Jackson deixou-nos aos 28 anos após um acidente de carro fatal. Giuliano tocou no coração de muitos adeptos", escreve o US Rumelange numa mensagem no Facebook.

"Além da qualidade futebolística de Giuliano, a sua humanidade era ainda maior. O seu sorriso e atitude positiva servirão para sempre como exemplo. Comitê e jogadores do US Rëmeleng expressam as suas sinceras condolências à família e amigos de Giuliano", termina a mensagem.



Também o Racing Union Lëtzebuerg, onde Giuliano jogou, chora a perda do futebolista, salientando a "dor horrível" sentida pelo clube devido à morte prematura do jovem que os marcou pela "sua gentileza e sorriso".

Jackson, que vestia a camisola do US Rumelange nesta época, realizou 49 jogos pela Liga BGL, ao serviço do RFCU e Differdange, tendo ainda jogado no Etzella, Weiler e Bissen, recorda o Le Quotidien.

