Ginasta americana faz história com movimentos fora do comum

O campeonato começou esta sexta-feira com o Portimonense-Belenenses e só acaba em 2020, ano de Europeu. É assim de quatro em quatro anos desde 1959-60, com vantagem do Benfica sobre o Porto (sete-seis). E o Sporting? Está bem lá atrás, só com dois. Eis a história até 2015-16. Um texto de Rui Miguel Tovar.